Governo, Salvini ha aperto di fatto la crisi

(Teleborsa) - "Andiamo subito in Parlamento per prendere atto che non c'è più una maggioranza, come evidente dal voto sulla Tav, e restituiamo velocemente la parola agli elettori", con questa nota il vicepremier"Inutile andare avanti a colpi di NO e di litigi, come nelle ultime settimane, gli Italiani hanno bisogno di certezze e di un governo che faccia, non di "Signor No. Non vogliamo poltrone o ministri in più, non vogliamo rimpasti o governi tecnici: dopo questo governo (che ha fatto tante cose buone) ci sono solo le elezioni".Questo è quanto Salvini ha riferito a Conte durante il vertice a Palazzo Chigi , durato più di un'ora. In giornata, Presidente della Camera, è salito al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che già in mattinata aveva ricevuto il premier Conte "L'Italia ha bisogno di certezze e di scelte coraggiose e condivise, inutile andare avanti fra no, rinvii, blocchi e litigi quotidiani - scrive la Lega in una nota - . Ogni giorno che passa è un giorno perso, per noi l'unica alternativa a questo Governo è ridare la parola agli italiani con nuove elezioni ".