Germania, Merkel finanzia pacchetto green anche in deficit

(Teleborsa) - Una notizia importante, che rimbalza dalla: ilavrebbe intenzione di. Da un lato taciterebbe le voci che chiedono didell'economia, dall'altro ilaccontenterebbe un, che chiede uno sforzo maggiore per la lotta ai cambiamenti climatici.Secondo quanto appreso da Reuters, il Governo deve spendere circanei prossimi due decenni per aiutare le. La volontà è quella diad attutire gli effetti di un'eventuale tassa sul carbone, con i costi per laQualora cadesse il, per evitare un attacco, il Governo vorrebbeal pacchetto ecologico.