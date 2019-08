Porti, riconferma di Mario Sommariva per Autorità Mare Adriatico Orientale

(Teleborsa) -confermato Segretario Generale delle. La nomina è avvenuta su proposta del presidente, in seno alPer la conferma è stato tenuto in considerazione il "nel precedente mandato” ed il "di importantiper lo scalo giuliano".Il presidente D’Agostino, nel commentare la nomina, ha sottolineato "abbiamo restituito al futuro del porto ambizione e forza pari a una grande storia. Un risultato importante proprio a 300 anni dalla fondazione del porto franco". Ed ha ricordato che, "con un’attenta politica di gestione del personale, sono state assunte e stabilizzate più di 450 nuove risorse umane ed è stata costituita ALPT, l’agenzia del lavoro portuale di cui Sommariva è presidente".“Ringrazio il presidente D’Agostino per la fiducia accordata e sono onorato di poterlo affiancare ancora in un percorso che ci porterà ad affrontare questioni fondamentali per il futuro del porto, della vita dei lavoratori e quindi per l’economia della città e della Regione", ha replicato Sommariva.