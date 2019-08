Ricerca Mediobanca, aumentato il fatturato del 3% per le imprese

(Teleborsa) -, quasi la metà della crescita del 2017. L'indagine è stata effettuata sulle. L'export è cresciuto ancora meno (+2,4% contro +7,1%) tanto le vendite domestiche per la prima volta nel decennio sono andate meglio, con, portando in dote la stagnazione del valore aggiunto (-0,1% sul 2017): i maggiori ricavi di fatto non hanno generato nuova ricchezza. Fatta eccezione per le imprese pubbliche (+0,8%) e l'industria (+0,1%), nessun altro aggregato sfugge a questo dato.. Secondo la ricerca, a far data dal 2009 il valore aggiunto delle imprese italiane è cresciuto (+8,9% cumulato), ma tale risultato va attribuito alla manifattura (+29%), poiché i servizi sono arretrati (-5%) così come, e ancor più, le imprese a controllo pubblico (-7,3%).Nonostante le difficoltà per fatturati ed export, nel 2018 le principali. Le imprese a controllo pubblico li hanno abbattuti del 10,8% dal 2009, e a poco è valsa la ripresa del 5,5% del 2018. Ma