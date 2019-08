Huawei presenta HarmonyOS: la risposta alla guerra di Trump

Google

(Teleborsa) - Un'azienda conin tutto il mondo, oltre 32 miliardi di dollari di fatturato dalla telefonia e più di 58 miliardi di fatturato complessivo non poteva farsi trovare impreparata.il primo, che vuole essere una risposta allaavviata da, noto per le sue politiche protezionistiche a tutela delle aziende a stelle e strisce. Una crociata che, come ci si poteva aspettare, ha colpito soprattutto le aziende cinesi ed in particolare quelle attive nel settore strategico della tecnologia (non dimentichiamo che Huawei è colpevole di aver dato una forte accelerazione al 5G)., nato non tanto per rappresentare un'offensiva alle politiche di Trump, quanto piuttosto uno. L'ultimo, ilcontro l'azienda produttrice di smartphone, che impone un'del Dipartimento del Commercio americano per gli acquisti di tecnologia Made in USA da parte dei produttori cinesi. Una misura non dettata esplicitamente per Huawei, bensì per tutte le società tecnologiche cinesi, che però colpisce in primis la big degli smartphone, i cui dispositivi utilizzano su larga scala il, di proprietà di. Il bando, che originariamente doveva scadere a metà maggio, è stato prorogato di tre mesi ed entreràEcco perché HarmonyOS è arrivata proprio ora, a dieci giorni da quella data fatidica, durante la primadella storia di Huawei, presso il Dongguan Basketball Center di. In realtà, Huawei haquesto sistema operativo, in tempi non sospetti, ma nel corso del 2019 la ricerca ha subito una drastica accelerazione, come è da immaginare dopo le ritorsioni di Trump.HarmonyOSsolo comeper gli smartphone, ma aspira ad essere un, cioè sarà applicato su qualsiasi dispositivo (smartphone, televisori, indossabili e perfino sulle auto). Lo ha spiegato il capo del consumer business group,, affermando: "dove le persone si aspettanoche leghi tutti i dispositivi e scenari. Necessitavamo di un sistema operativo di questo tipo, che venga incontro alle richieste dei consumatori con. Questi erano i nostri obiettivi con HarmonyOs".E allora veniamo alla straordinarietà di questo sistema operativo:HarmonyOS non intende far concorrenza ad Android, che peraltro continuerà ad essere utilizzato ancora per diverso tempo sui sistemi operativi della casa cinese, dati anche gli ottimi rapporti da sempre intrattenuti con Google, ma vuole rappresentare), proponendo unche leghi globalmente qualunque dispositivo "connesso". Il sistema è anchee dunque supporterà qualunque applicazione: non solo le, ma anche quellee le. Per garantire la massima interoperabilità, HarmonyOS sarà caratterizzato anche da. Quest'ultimo un tratto fondamentale, dovendo essere applicato universalmente qualsiasi tipo di dispositivo.Molto probabilmente bisogneràper vedere uno smartphone che si basa sul nuovo sistema. Per ora, sarà applicato solo sulle, una scelta di opportunità dal momento che sarà più facile testarlo sui televisori, anche se Huawei ha condotto test molto rigorosi con un certo successo in questi ultimi mesi. Inoltre, Huawei non intende certo far concorrenza a BigG, con la quale ha rapporti commerciali, di lavoro e collaborazione splendidi., almeno sui telefoni, ancora per un po' di tempo dopo dopo che entrerà in vigore il bando, ma l'universo sta correndo rapidamente su un nuovo modo di concepire la vita quotidiana e, riprendendo le parole del responsabile di Huawei, il nuovo sistema è pensato per "entrare in una nuova era".