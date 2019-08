Governo, scontro sui tempi della crisi: Senato vota sul calendario

(Teleborsa) - Proseguedella politica italiana, con unIlè convocato oggi, martedì 13 agosto alle ore 18, per ilA riferirlo, ieri, l’ufficio stampa di Palazzo Madama al termine della conferenza deiche, come atteso,sull’agenda della crisi di Governo. La capigruppo ha fissatole comunicazioni del Premier Giuseppe Conte.invece,laprevista inizialmente per oggi alle 12, dunque dopo il voto dell’aula del Senato sul calendario. Lo riferisce Montecitorio.– A quanto si apprende, secondo calcoli del Pd, oggi in Aula al voto potrebbero essere presenti - al netto di chi non riuscirà a rientrare dalle vacanze - 102 senatori M5s su 107, 45 Dem su 51 e 12 senatori del Misto:L'asse nuovo di zecca M5s, Dem, Leu più altri del Misto, potrebbe dunque approvare il suo calendario e programmareUna mossa questa che farebbe infuriare, in pressing per votare la– Unaquanto. Fin qui, infatti,Basti pensare che, allo stato attuale, tutte le "sono ancoraIl Premiersfiduciato dalla Lega, è al timone di undi fattomentre Di Maio – anche lui in carica- aAppello, per ora, caduto nel vuoto.– Sullo scenario, incertissimo, aleggia la, mai come in questo caso, del Presidente della Repubblica: invocato da tutti, prosegue – per ora – nella suain questaUnafisica e metaforica,all’Ammiragliato dellain Sardegna: pochi giorni di vacanza prima di entrarenel momento più opportuno quando cioè il quadro generale sarà – se non chiaro – quantomeno più definito.Sic stantibus rebus, infatti, ancora molte (troppe) leda sciogliere: solo dopo lsulle comunicazioni del Premier Conte, le decisioni dei partiti, e un eventuale voto, il Capo dello Stato – in cima alla lista dei cui pensieri c’è senza dubbio la– deciderà