Bloomberg, Facebook ha pagato società esterne per trascrivere contenuti chat audio

(Teleborsa) -unche sembra non andare d'accordo. Secondo quanto ha rivelato l'agenzia Bloomberg,avrebbe pagato centinaia di contrattisti esterni per trascrivere i file audio deglL'azienda di Menlo Park - che si difende specificando che gli utenti interessati sono solo quelli che hanno scelto l'opzione trascrizione delle chat vocali al momento di usare la sua app di messaggistica - ha confermato la pratica assicurando, però, che è stata interrottae soprattutto cheUna, quella di catturare clip audio dai dispostivi degli utenti e di "passarle" a dipendenti di società terze, profondamentedellama ahimèa diverse aziende. Tempo fa, sempre Bloomberg, aveva tirato in balloraccontando di come avesse assoldato un team di migliaia di lavoratori in tutto il mondo per ascoltare le richieste audio degli utenti adcon l'obiettivo di migliorare il software. Stessa cosa faceva