Dal cuore del capitalismo l'attenzione si volge al sociale

(Teleborsa) -, tra aziende e colossi finanziari,, le aziende infatti "non devono solo portare dividendi ai propri azionisti". D'ora in avantiDal cuore del capitalismo globale si affaccia dunque, che riequilibra la missione a favore del sociale e lo fa scommettendo che questo. Le imprese fanno parte di "", il tavolo di lavoro per poche grandi multinazionali dove si discute di business., ora, con l'attenzione spostata sulle ricadute sociali,. La sfida futura sarà però quella di espandere la tavola sempre più, in modo da abbracciare tutte le economie globali nel