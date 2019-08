Open Arms: per trasferimento in Spagna Viminale studia ipotesi trasbordo migranti su navi militari

(Teleborsa) - Sembrerebbe vicina la svolta sullala nave della Ong spagnola ferma al largo dicon a bordola definiscono. Ma, alla fine non senza riserve, Open Arms ha accettato l'offerta dell'Italia di accompagnare la nave al porto dinellemesso a disposizione dal Premier spagnolo Sanchez. Al Viminale tecnici al lavoro per studiare una soluzione che prevede l'utilizzo di, come accadde in passato per la Aquarius.sembrano finalmente aver trovato un accordo,- commenta, per nulla soddisfatto, Riccardo Gatti, presidente di Open Arms. Con la nostra imbarcazione a 800 metri dalla costa di Lampedusa, gli Stati europei stanno chiedendo a una piccola Ong come la nostra di affrontare 590 miglia e tre giorni di navigazione in condizioni metereologiche peraltro avverse, con 107 persone stremate a bordo e 19 volontari molto provati che da più di 24 giorni provano a garantire quei diritti che l'Europa nega.mettendo a disposizioneche queste persone finalmente sbarchino in un porto sicuro".- Per questo lancia una proposta: "ai naufraghi potrebbero trasferirli a Catania e da lì in aereo portarli a MadridLa soluzione Acquarius, lo scorso anno, per una nave della guardia costiera è costata 250 mila euro mentre la spesa per l'altra nave neanche si è saputa".