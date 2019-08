Scuola, 130 mila nuovi iscritti non prenderanno mai diploma

(Teleborsa) - Bilancio sempre più negativo, per la scuola italiana. Secondo quanto riporta uno studio di, benalle superiori non prenderanno mai ile chi ci arriva è costretto spesso ad accontentarsi di unmentre appena il. Un dito nella piaga della dispersione scolastica italiana, aggravata dalla scarsa spendibilità di diversi corsi di studio e dalcon l’istruzione terziaria.Secondo, "Avere cercato di approvare l'autonomia regionale differenziata in questa situazione, chee un danno alla società intera oltre che al PIL,. Per contrastare il fenomeno della dispersione, bisogna agire all’opposto:collocate in aree più a rischio, con alti tassi di abbandono e di scarso tessuto socio-culturale,con il coinvolgimento formale di esperti esterni, psicologi, assistenti sociali, di una rete territoriale pronta a subentrare nei momenti critici. È poi necessario- conclude Pacifico - con finanziamenti ad hoc, anche europei, rinforzare gli organici di docenti e, anticipare l'obbligo scolastico a 5 anni e posticiparlo sino alla maggiore età."