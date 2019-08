Crisi Governo, Manovra: i dossier economici sospesi

(Teleborsa) -Sono questiin balìa dell'evolversi della situazione. L'unica cosa certa è che il tempo stringe e bisogna fare presto.Sul fronte delle scadenze,in cui andranno aggiornate le stime macroeconomiche e di finanza pubblica alla base della prossima manovra di bilancio. Il mese successivo,e,A quel punto, secondo calendario, iniziaUn'eventualità, quest'ultima, che in queste concitate ore fatte di ipotesi, trattative e riunioni, si sta cercando di scongiurare."Questa decisione ha compromesso il lavoro già avviato per la legge di Bilancio che avrebbe messo in atto una ampia riforma fiscale, comprendente la flat tax, ma anche la riforma della giustizia tributaria e la revisione del cuneo fiscale" ha sottolineato, ieri,Questione calda, sulla quale il consenso politico è trasversale, è il(attualmente le aliquote sono al 10%, quella ridotta, e al 22%, quella ordinaria, e dovrebbero passare al 13% e al 25,2%). Sarà compito della prossima maggioranza disinnescarlo o, quantomeno, cercare di limitarne gli effetti. Un incremento dell'Iva, secondo gli analisti, in questa fase di stagnazione inserita all'interno di una congiuntura internazionale tutt'altro che favorevole, rischia di avere effetti profondamente negativi sull'economia italiana che già vede difronte a sé lo spettro della recessione.. L'alternativa attualmente sul tavolo è quella di unail tempo necessario a sbloccare la situazione politica. Un salvagente da utilizzare nel caso non si riuscisse a mettere in piedi una manovra per il 2020, subito rinominato"Il problema non è l'esercizio provvisorio, ma la manovra mostruosa che abbiamo davanti e che ammonta ad almeno 23 miliardi. Togliamoci dalla testa che trovare 23 miliardi sia facile" ha affermato