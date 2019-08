La Borsa di New York apre in denaro aspettando Minutes Fed

Dow Jones

(Teleborsa) -, che attende fiduciosa la pubblicazione delle, il comitato di politica monetaria della Federal Reserve. Ipotrebbero infatti dare qualche indicazione in più sullo stato dell'economia e confermare l'attesa per i nuovi stimoli che arriveranno a settembre.Frattanto, si attende nel pomeriggio il, una misura dell'andamento del mercato immobiliare, e poi quello sulle, attese in calo di 3,1 milioni nell'ultima settimana.A New York, l'indicemostra un guadagno dello 0,82%, mentre loapre la giornata in aumento dello 0,74%. Buona la prestazione del(+0,8%).(+1,44%),(+0,93%) e(+0,89%) son i migliori comparti sul listino S&P 500.del Dow Jones,(+1,79%),(+1,71%),(+1,63%) e(+1,33%).Le più forti vendite si manifestano su, che apre le contrattazioni a -0,68%.Tra i(+2,23%),(+1,93%),(+1,71%) e(+1,67%).La peggiore è, che flette del 2,39%.In apnea, che arretra del 2,08%.Giù, che mostra una caduta del 2,07%.