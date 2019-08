Crisi Governo, avanti le trattative. Pd fermo sul "no" a ipotesi Conte Bis

(Teleborsa) - Tantee ancoraper la, che è entrata nel vivo in questo ultimo weekend di agosto con unche hanno un unico obiettivo: portare avanti iper la forqazione di un nuovo governo fino al nuovo giro diconvocato per. Il Capo dello Statoha posto un unica condizione: la formazione di un esecutivo che dovrà governare il Paese sulla base di unin grado di ottenere la maggioranza in Parlamento.Restano in primo piano le, volte a definire i contorni e le figure chiave di un eventuale governo giallo-rosso. Dopo la cena romana, ieri sera 23 agosto, fra il leader pentastellatoed il segretario dem, quest'ultimo ha ribadito la il suoe la necessità di governoE rispetto all'ipotesi di unacon la Lega, Zingaretti afferma: "Mi auguro che, dopo tutto quello che è successo,, e ho fiducia che non sia così, perché altrimenti sarebbe una cosa molto grave dal punto di vista della trasparenza della politica".La Lega sta a guardare, ma il leader del Carrocciosi è detto appunto, mentre la controparte preferisce non commentare sull'ipotesi di riapertura di un tavolo con la Lega.Il, allo stato attuale delle trattative, è la, finché non sarà sciolta quella, sarà difficile andare avanti sui programmi.E mentre il Pd punta i piedi su una figura diversa da Conte, il M5S resta fermo sulle sue posizioni: "Vogliamo la riconferma di Giuseppe Conte come Premier".