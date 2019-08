Alitalia, commissari convocano i sindacati mercoledì 28 agosto

Lufthansa

(Teleborsa) -: quella di, per la quale il presidente Mattarella attende risposta per una via d’uscita entro sera, e quella di, che in realtà è ben più chiara in termini assoluti., di diversa natura ma di sicuro impatto sugli assetti.Ecco perché non sorprende laper fare il punto della situazione e confrontarsi sulle ipotesi del piano che la cordata guidata da FS dovrebbe mettere a punto. L’incontro è fissato, data entro cui le trattative di governo dovrebbero essere arrivate a una svolta, ma che non regalerà altri interlocutori al di fuori della triade dei commissari che stanno guidando la lunga fase di transizione fino alla definizione della Newco.. I giorni di fine agosto sono anche quelli dedicati agli incontri con il partner industriale Delta Air Lines negli Stati Uniti., giacché appare certo che la compagnia aerea statunitense, al di là della riorganizzazione e ridimensionamento della flotta, chiederà anche la riduzione dell’organico. In termini più contenuti rispetto a quanto avrebbe prospettato, ma pur sempre incidente sull'occupazione.I sindacati, una volta preso atto delle proposte che potranno scaturire dal piano industriale, agiranno per la, chiedendo un riassorbimento e una ricollocazione a livello statale e pubblico. Ma solo quando potranno avere di fronte un interlocutore di governo, politico o tecnico è tutto da vedere.