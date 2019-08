Il settore utility italiano in territorio positivo (+1,06%)

comparto utility in Italia

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

grande capitalizzazione

Terna

Enel

A2A

small-cap

Ternienergia

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per ilche segue l'andamento prudente evidenziato dall'Ilha aperto a 34.240,4 in aumento di 363,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue con cautela a 328, dopo aver avviato la seduta a 327.Tra le azioni italiane adel comparto utility, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,47%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,17%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,03%.Tra ledi Milano, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,10%.