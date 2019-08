Deliveroo, 100 Virtual Brands e business raddoppiato

(Teleborsa) -, leader mondiale nel settore del food delivery,Il food delivery non solo apre la strada al consumo domestico, ma con Virtual Brands permette ai ristoranti di aprire un'attività virtuale per proporre nuovi piatti e nuovi tipi di cucina che difficilmente possono essere abbinati all'attività tradizionale. In questo modo i ristoranti che hanno la capacità, la competenza e la voglia di crescere, possono presentarsi verso i consumatori con un brand dedicato, continuando a sfruttare la capacità produttiva delle cucine esistenti"."Virtual Brands è un'opportunità unica per i ristoranti italiani - ha commentato-. Abbiamo una business unit dedicata che supporta i ristoranti a proporre nuovi piatti attraverso un secondo brand, creato soltanto per la consegna., diminuire gli sprechi di cibo, testare nuovi concept, ammortizzare il costo del lavoro e lo spazio disponibile in cucina. Vogliamo trasmettere ai ristoratori le opportunità di questa nuova modalità di business. Grazie alla consulenza del nostro team di esperti, il fatturato dei ristoranti può arrivare a crescere del 400% mese su mese".