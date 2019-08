Governo, Conte accetta con riserva: "Oggi inizio consultazioni"

(Teleborsa) - Il Presidente della Repubblicaha conferito ail mandato per formare il nuovo Governo in basecertificata da Cinque Stelle e Partito democratico nelleconcluse ieri. Il Premier incaricato ha accettato, come da prassi,"Il Presidente della Repubblica, che ringrazio, mi ha conferito l'incarico di formare il governo, che ho accettato con riserva;": queste le prime parole dopo aver ricevuto l'incarico al Quirinale.ha quindi accennato allee alla necessità di procedere speditamente alla formazione del Governo, inaugurando in fretta la"Siamo agli albori diper consentireha proseguito.E ancora: "un Paese che abbia infrastrutture sicure, reti efficienti, che si alimenti con energie rinnovabili, che valorizzi i beni comuni, che integri stabilmente nella propria agenda politica il benessere eco-sostenibile,- Tutto, dunque, è pronto per il, in occasione del discorso di insediamento delsi era presentato agli italiani come ". E' entrato a Palazzo Chigi in punta di piedi e - dopo la- è tornato fortep e delle “investiture” arrivate nelle scorse ore dall’Europa, da, al presidente del Consiglio europeo) per ricevere il secondo mandato dal Presidenteche di fatto lo autorizza a formare la squadra del nuovo