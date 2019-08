Lavoro, +271 mila assunzioni con contratti più stabili

(Teleborsa) - Dati leggermente altalenanti sono stati rilevati dall'per quanto riguarda le assunzioni. In riferimento ai, nei primi sei mesi del 2019, ci sono state, con una crescita per quanto riguarda i, in diminuzione invece i contratti a tempo determinato e quelli in somministrazione.Le, la riduzione ha riguardato i contratti in somministrazione, di rapporti a termine e di rapporti a tempo indeterminato. In crescita le cessazioni di rapporti con. PPer quanto riguarda le dinamiche distinte per classe dimensionale, lecon oltre 16 dipendenti presentano una contrazione delle assunzioni mentre quelle fino arisultano innel primo trimestre e in lieve calo nel secondo. Per le cessazioni, c'è una contrazione nel primo semestre, rispetto allo stesso periodo del 2018, deiche delle conclusioni per fine termine mentre risultanoIlannualizzatoe pari aconfermandofra l’andamento dei rapporti di lavoro ae quello dei rapporti a. Positivi i saldi annualizzati delle altre tipologie di rapporti rilevati ad eccezione dei, che a giugno 2019 hanno evidenziato un saldo annualizzato pari a. Per quanto riguarda i lavoratori con, il dato a giugno 2019 si attesta intorno alle, con l'importo medio mensile della remunerazione risulta pari a