Coldiretti, senza accordo Brexit via libera a falso Made in Italy

(Teleborsa) - Uno scenario pessimista, quello disegnato da, che afferma come senza un accordo riguardante la Brexit , la Gran Bretagna rischia di diventare il porto franco del falsoin Europa.Secondo l'associazione dei coltivatori diretti, non ci sarebbe protezione europea e isubirebberoda parte dei prodotti realizzati oltreoceano e nei Paesi Extracomunitari come dimostrano le vertenze del passato con i casi della vendita di falso prosecco alla spina o in lattina fino ai kit per produrre in casa finti Barolo e Valpolicella o addirittura Parmigiano Reggiano.Il rischio è che si affermi initaliane. Le forniture agroalimentari Made in Italy nel 2018 hanno raggiunto ie classificano ladel Belpaese nel settore.Dopo il vino che complessivamente fattura sul mercato inglese quasi 827 milioni di euro, spinto dal boom del Prosecco Dop con 348 milioni di euro, al secondo posto tra i prodotti agroalimentari italiani più venduti in Gran Bretagna c’è proprio l’ortofrutta fresca e trasformata come i derivati del pomodoro con 234 milioni, ma rilevante - continua la Coldiretti - è anche il, dei formaggi e dell’olio d’oliva. Importante anche il flusso di Grana Padano e Parmigiano Reggiano per un valore attorno ai 85 milioni di euro.La preoccupazione riguarda anche la Gran Bretagna chee che si troverebbe ad affrontare il rischio di