Monnalisa, accordo di licenza di 5 anni con Dondup per linea kidswear

(Teleborsa) - Monnalisa annuncia la firma di un accordo di licenza di 5 anni con Dondup per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione – in esclusiva mondiale - della linea kidswear del marchio. Dondup, brand fondato nel 1999 e dal 2021 parte del portafoglio del Made in Italy Fund gestito da Quadrivio & Pambianco, vive oggi una nuova stagione creativa che ne proietta l'identità - fatta di cultura del denim e di un'ossessione per il fit - su una scena sempre più internazionale.



L’accordo - si legge in una nota - rappresenta un ulteriore passo nel percorso di evoluzione strategica verso un modello di piattaforma internazionale del kidswear omnicanale avviato da Matteo Tugliani, CEO di Monnalisa dal maggio 2024, e dalla Direttrice Creativa Diletta Iacomoni, titolari del brand. Il nuovo modello è orientato all’ampliamento delle attività attraverso accordi di licenza con brand premium e alto di gamma, con l’obiettivo di creare nuovi flussi di ricavi, incrementare la profittabilità e valorizzare le competenze industriali, logistiche, stilistiche e commerciali del Gruppo. Si tratta del quarto accordo di licenza siglato da Monnalisa negli ultimi due anni, dopo quelli con Ermano Scervino, Philosophy e Alberta Ferretti



La partnership prevede il lancio e lo sviluppo di una collezione kidswear dedicata al segmento bambino e neonato, facendo leva sulla struttura industriale e distributiva di Monnalisa, che vanta 58 anni di know-how nel childrenswear ed è presente in oltre 50 paesi attraverso più di 400 punti vendita multibrand specializzati e monobrand diretti in località internazionali.



La prima collezione sarà quella dedicata alla spring/summer 2027 e gli effetti economici di tale accordo di licenza avranno la loro manifestazione a partire dall’esercizio 2027.



Le collezioni Dondup Kidswear saranno sviluppate nel rispetto del Dna del marchio e con l’obiettivo di rafforzarne il posizionamento anche nel segmento bambino. La distribuzione della linea Dondup Kidswear avverrà attraverso una selezione di punti vendita multimarca internazionali e piattaforme e-commerce.

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