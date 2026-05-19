Spazio, Urso: "debutto Avio come lanciatore di Vega C, altro successo del Made in Italy nel settore"

(Teleborsa) - "Questo volo rappresenta il debutto ufficiale
di Avio
come operatore diretto e autonomo per la gestione commerciale e tecnica dei lanci della famiglia Vega, subentrando progressivamente ad Arianespace: un altro successo del Made in Italy, reso possibile dagli accordi con la Francia al vertice ministeriale dell’ESA di Siviglia, grazie anche al supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana. Una svolta che ha reso Avio più autonoma nella sua crescita operativa, rafforzando al tempo stesso la capacità industriale e tecnologica dell’Italia
e contribuendo a consolidare l’autonomia strategica europea nell’accesso allo spazio e nelle grandi missioni scientifiche internazionali".
Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata alle Politiche Spaziali e Aerospaziali, Adolfo Urso
, commentando il successo del lancio del vettore Vega C
, assemblato da Avio Spa per conto dell’ESA e avvenuto all’alba dallo spazioporto di Kourou
, nella Guyana francese.
Il razzo ha portato in orbita il satellite scientifico SMILE
(Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer).
Si tratta di una missione scientifica congiunta, nel 2015, tra l’Agenzia Spaziale Europea
(ESA) e l’Accademia Cinese delle Scienze
(CAS), finalizzata a studiare l’interazione tra il vento solare e la magnetosfera terrestre. Questo consentirà di migliorare la comprensione delle tempeste solari
, garantendo una maggiore tutela delle apparecchiature sulla Terra e in orbita, nonché della salute degli astronauti impegnati nelle missioni spaziali.