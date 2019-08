Conte bis, Di Maio gela il PD: "Nostro programma o si vota"

(Teleborsa) - Non è ancora stata ufficializzata e lancor prima di aver dato vita a un esecutivoA gelare i futuri alleati èche, al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte, ha chiarito che- "", ha dichiarato nella conferenza stampa, confermando che per il movimento Conte rimane un nome "super partes".", ha poi aggiunto con riferimento a Matteo Salvini e all'esperienza di governo di cui non viene rinnegato nulla, tanto da confermare il no a ogni modifica al decreto sicurezza bis.Vanno tenute in considerazioni le osservazioni del capo dello Stato ma senza modificare la ratio di quei provvedimenti. Ho detto che", ha dichiarato, specificando che "l'immigrazione è un programma serio su cui puntare con determinazione" con una "revisione di Dublino" e della prima accoglienza.. Non guardiamo a un governo solo per vivacchiare, consideriamo alcuni dei punti del documento imprescindibili", ha concluso.Le parole di Di Maio hanno scatenato forti reazioni all'interno del PD, ricevuto poco prima da Conte. Al premier incaricato, il segretarioha infatti chiesto di "procedere nelle forme dovute almeno alvoluti dalla Lega e confermati dal voto in Parlamento del M5S.Il segretario dem ha anche insistito sulla "e l'esigenza di aprire quella che lo stesso presidente incaricato ha chiamato una nuova stagione politica per il Paese" rafforzata dai dati Istat sull'economia Dure lealle parole di Di Maio. "I democratici sono impegnati a sostenere lealmente lo sforzo del presidente Conte. Questo sforzo da solo ha già fatto recuperare fiducia nell'Italia.", ha dichiarato capogruppo democratico alla CameraDa Twitter arriva anche il commento di. "Noi vogliamo evitare recessione e aumento IVA" - scrive l'ex ministra su Twitter - "Ma proprio per questo".Sempre da Twitter arriva il commento del vicepresidente del PD,: "".