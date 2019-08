Governo, P. Chigi: "Al lavoro per programma condiviso PD-M5S"

(Teleborsa) -cheÈ quanto si apprende da una nota di Palazzo Chigi arrivata al termine dell', composta da Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli per i pentastellati e Dario Franceschini e Andrea Orlando per i dem."Nell'incontro - chiarisce la Presidenza del Consiglio - si èper consentire al Presidente incaricato disulla base delle prime linee programmatiche che gli sono pervenute".Domani mattina è prevista un', coordinata dal Presidente Conte", conclude la nota.il presidente incaricato continuerà le consultazioni incontrando una delegazione diNel frattempo, continua il. Dopo la risposta del segretario dem alla richiesta di un programma di governo basato sui punti del M5S , il capo politico pentastellato ha ribadito la sua posizione., qui il punto è che siamo stanchi di sentir parlare tutti i giorni in ogni trasmissione di poltrone e toto-ministri", scrive Di Maio in una nota. "Il M5S non svende i suoi principi e i suoi valori su ambiente, lavoro, imprese, famiglie. Qui serve concretezza. Poche chiacchiere e basta slogan. Bisogna lavorare per gli italiani e bisogna farlo in fretta.".