Huawei, i nuovi telefoni Mate 30 senza Android e in Cina

(Teleborsa) - Cambio di rotta per Huawei, dopo i problemi per la concessione dida parte degli. I nuovi telefoni dell'azienda cinese,, che dovrebbero essere messi sul mercato a metà settembre, potrebbero non avere. Inoltre, secondo quanto riferisce l'agenzia, Huawei sarebbe costretta acon il nuovo sistema operativo. Oltrehanno chiesto al Governo la licenza per commercializzare con Huawei, maIl nuovo Mate 30, nuovo smartphone della società cinese, sarà ilda parte dell'amministrazione Trump.Il portavoce di, Joe, ha spiegato a Reuters: "Se il Governo USA ci consentirà di farlo, continueremo ad utilizzare Android, altrimenti".Previsto. Gli analisti hanno evidenziato come, senza l'implementazione del sistema Android, nessuno acquisterà il dispositivo, in quanto Harmony OS sarebbe ancora troppo acerbo per essere una valida alternativa.