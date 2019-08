Mediaset, giudice si riserva decisione su voto Vivendi

Vivendi

(Teleborsa) - Come sarà destinato il voto dinell'assembleanon è ancora chiaro.Il giudice del tribunale di Milano, Amina, si è riservata di decidere sulla richiesta del gruppo francese di poter esercitare il diritto di voto all'assemblea straordinaria di Cologno Monzese, in calendario il 4 settembre prossimo, che affronterà più questioni. Come la fusione delle attività in Spagna ed Italia, il trasloco in Olanda e la conseguente revisione della governance.Il progetto diporterà alla nascita di(Media for Europe), holding olandese che deterrà il gruppo del Biscione.Vivendi ha richiesto al tribunale di Milano di consentire l'esercizio deldei diritti di voto che detiene in quello italiano. Il Gruppo di Bollorè se potrà votare, sarà. La decisione del tribunale è attesa prima del 4 settembre prossimo.