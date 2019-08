Trump: "Non abbiamo problemi con i dazi ma con la Fed"

(Teleborsa) - Ennesimo. Il presidente degli Stati Uniticon una serie di tweet in cui indicadell'economia a stelle e strisce.in modo pazzesco, dando loro un grande vantaggio su esportazioni e manifatturiero e" scrive Trump che insiste nel chiedere un taglio sui tassi di interesse."Il nostro dollaro è ora il più forte della Storia. Suona bene, vero? Tranne che per quelli che fanno prodotti da vendere al di fuori degli Stati Uniti.. Non hanno la minima idea (di quello che sta facendo ndr)", continua il presidente."Se la Fed taglierà (i tassi di interesse ndr), avremo uno dei maggiori aumenti del mercato azionario da molto tempo a questa parte. Le società mal gestite e deboli stanno incolpando astutamente questi tassi anziché se stesse per la loro cattiva gestione ... e chi può davvero incolparle? Sono tutte scuse!", conclude Trump.