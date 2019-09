Aidr, nominato Arturo Siniscalchi nella nuova commissione Via Vas

(Teleborsa) -il Ministro uscente dell'Ambiente, Sergio Costa, ha annunciatola commissione che approva la realizzazione delle piccole e grandi opere infrastrutturali da realizzare nel nostro Paese in base al loro impatto ambientale.è stato scelto anche, per l'area economica, quello dia cui giungono in data odierna le congratulazioni ufficiali proprio da parte della Aidr.di componente della commissione VIA-VAS del Ministero dell'Ambiente, certi che saprà dimostrare al meglio la sua professionalità, così come già dimostrato nei diversi ruoli in cui ha operato". E' quanto si legge in una. "Nel clima di cambiamento tanto invocato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non poteva essere fatta scelta migliore dal ministro dell'ambiente, Sergio Costa. Arturo Siniscalchi, economista, direttore amministrativo FormezPA e vice presidente di AIDR, è stato scelto tra 1200 curricula di esperti e professionisti che hanno risposto al primo avviso pubblico mai pubblicato per comporre la commissione Via Vas.