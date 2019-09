Di Maio: "Cambiare l'Europa rimanendo in UE ed euro"

(Teleborsa) -, con l'Italia protagonista e modifiche importanti sul tema dell'immigrazione. Sono alcune delle dichiarazioni rilasciate dain un'intervista a Class CNBC realizzata nel fine settimana.Dopo aver oscillato tra no euro, referendum e permanenza nell'eurozona, il capo politico del M5S chiarisce che ora "".Uno dei temi chiave per l'ex vicepremier è l'su cui "destra e sinistra riuscivano ancora a dividersi. Risolverlo - continua Di Maio - significa Europa solidale; Europa solidale significaaffinché quando arriva una nave in Italia possano essere redistribuite le persone a bordo negli altri paesi europei e stabilizzazione della Libia".Nel frattempo, in attesa di capire cosa succederà dall' incontro con il PD , il capo politico dei 5 Stelle avrebbe chiarito cheIn merito alla, il leader pentastellato ha confessato di aver ricevuto la. Per Di Maio ". Io adesso guardo avanti, a unAd oggi, conclude Di Maio," perché "garantisce continuità, ed è quello che chiedono gli investitori, e il mondo economico internazionale. Da questo punto di vista credo che il fatto di aver garantito che Conte fosse di nuovo premier permette di dare continuità alle Borse, agli investitori e quindi permette di essere come Italia non più il Paese che cambia presidente del Consiglio ogni 15 mesi".