PIL, Confindustria: terzo trimestre in affanno per l'economia del Paese

(Teleborsa) - Sono poco rassicuranti lAnalizzando i dati del PIL registrati nel terzo trimestre del 2019, emerge che- spiegano poi nel report gli analisti di viale dell'Astronomia - rischia di fermarsi l'export per la flessione degli scambi mondiali e la Germania in panne. I mercati finanziari segnalano frenata a livello internazionale. Peggiora il rischio hard-Brexit, c'è meno crescita Usa e gli emergenti sono senza slancio".Il quadro rimane ancora debole nonostante, rispetto al secondo trimestre in cui il Prodotto Interno Lordo era risultato piatto, in quello appena analizzato sia stato registrato un lieve rialzo. Accanto alla conferma di alcuni segnali di miglioramento, infatti, "pQuesto lo quadro dipinto dal report degli analisti di viale dell'Astronomia.Ma non è tutto,l'indice Pmi (Purchasing Managers' Index) segnala una flessione dell'attività nei mesi estivi. La produzione è vista in calo a luglio (-0,3%) ed è attesa in lieve recupero ad agosto, per lo più per ricostituzione dei magazzini. Nel settore dei servizi, invece, il Pmi è ulteriormente salito a luglio, in area di espansione (51,7), dopo che fatturato e valore aggiunto erano tornati a crescere nel secondo trimestre. I dati qualitativi segnalano un moderato incremento degli occupati nei servizi, non nell'industria. Gli indicatori annunciano una flessione degli investimenti nel terzo trimestre (+1,9% nel secondo). Gli ordini interni dei produttori di beni strumentali sono scesi a livelli molto bassi a luglio-agosto. La fiducia delle imprese manifatturiere è calata ancora ad agosto ai valori del 2015.Gli ordini interni dei produttori di beni di consumo hanno recuperato a luglio-agosto, pur su bassi valori. La fiducia delle famiglie è rimasta su discreti livelli ad agosto, dopo il balzo a luglio, specie per un maggiore ottimismo sull'economia. L'aumento dell'occupazione (+1,2% nei primi 7 mesi) sostiene il reddito."