Prosciutto di San Daniele, nel primo semestre 2019 export in crescita

(Teleborsa) -il famoso prodotto del Made in Italy culinario ha registrato su tale fronte un complessivorispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Nel dettaglio, per quanto riguarda le, rispetto al periodo gennaio - giugno 2018. Nel primo semestre si rilevano risultati decisamente positivi in alcuni mercati come Grecia (+192%), Belgio (+39%) e Lussemburgo (+3%) che controbilanciano alcuni rallentamenti in altri come Francia (-8%), Germania (-8%) e Regno Unito (-10%). Nella prima metà del 2019,rispetto allo stesso periodo del 2018 trainato da ottime performance registrate in Canada (+239%), Giappone (+29%), Australia (+28%), Cina (+14%) e Stati Uniti (+4%)., importanti accordi bilaterali di libero scambio che hanno l'obiettivo di rafforzare le partnership commerciali ed economiche, agevolando gli scambi attraverso l'abolizione e la riduzione dei dazi, e garantendo norme che tutelano e forniscono vantaggi e opportunità a tutti i soggetti coinvolti.Di conseguenza, sul totale delle esportazioni l(rispetto al 43% dello stesso semestre del 2018), a fronte di una leggera flessione del(rispetto al 57% dei primi sei mesi del 2018), confermando l'andamento della riduzione del margine tra le due aree geografiche. Il prosciutto intero con osso, tra le categorie di prodotto, registra un aumento del 7% mentre il preaffettato in vaschetta registra un calo del 14%, rispetto al primo semestre 2018. La tipologia maggiormente richiesta, pari all'82%, è rappresentata dal prodotto sia disossato che nella sua interezza con lo zampino, uno dei segni distintivi del Prosciutto di San Daniele DOP.