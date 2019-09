Piazza Affari piatta. Europa in calo

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

immobiliare

automotive

viaggi e intrattenimento

beni per la casa

tecnologia

Prysmian

Fiat Chrysler

BPER

Azimut

Juventus

CNH Industrial

Leonardo

Moncler

Aeroporto di Bologna

Cerved Group

Banca MPS

ERG

Sias

FILA

Brembo

IREN

(Teleborsa) -. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità in attesa di novità dal voto Rosseau per la formazione di un nuovo Governo M5s - Pd Lieve calo dell', che scende a quota 1,093. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.529,8 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 54,13 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a +162 punti base, con un calo di 5 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,89%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,24%, e discesa modesta per, che cede un piccolo -0,39%.; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 23.277 punti. Pressoché invariato il(-0,18%), come il FTSE Italia Star (-0,2%).In buona evidenza a Milano i comparti(+0,84%) e(+0,64%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-0,94%),(-0,86%) e(-0,78%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,06%),(+1,08%),(+0,96%) e(+0,77%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,23%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,74% nel giorno della presentazione del piano strategico Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,51%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,28%.Tra i(+3,92%),(+2,88%) dopo il mandato per la cessione della divisione Npl (+2,72%) e(+2,36%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,13%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,69%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,53%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,37%.