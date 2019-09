Governo Conte bis, la lista dei Ministri

(Teleborsa) - Il governo Conte-bis , sostenuto da M5S e PD, con l'appoggio di Leu, vede. Sviluppo Economico e lavoro tornano a essere due dicasteri diversi, nasce il Ministero per l'Innovazione.Questa laPresidente del Consiglio dei Ministri:Segretario del Consiglio dei Ministri:(M5S)MINISTRI SENZA PORTAFOGLIOMinistro per gli Affari regionali e le Autonomie:(PD)Ministro per il Sud:(PD)Ministra per le Pari opportunità e la Famiglia:(PD)Ministro per i Rapporti con il Parlamento:(M5S)Ministra per l'Innovazione:(M5S)Ministra per la Pubblica Amministrazione:(M5S)Ministro per le Politiche Europee:(PD)Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport:(M5S)MINISTRI CON PORTAFOGLIOMinistro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale:(M5S)Ministra dell'Interno:(ex prefetto di Milano)Ministro della Giustizia:(M5S)Ministro della Difesa:(PD)Ministro dell'Economia e delle Finanze:(PD)Ministro dello Sviluppo Economico:(M5S)Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti:(PD)Ministra delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali:(PD)Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare:(M5S)Ministra del lavoro e delle politiche sociali:(M5S)Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:(M5S)Ministro dei Beni e delle attività culturali e del Turismo:(PD)Ministro della Salute:(LeU)