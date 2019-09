Mediaset, al via l'Assemblea per il riassetto

Mediaset

Vivendi

(Teleborsa) - Ha preso il via la tanto attesa Assemblea straordinaria di, che dovrà votare la fusione delle attività italiane e spagnole in una holding di diritto olandese chiamata)., con Fininvest che detiene il 44,175% del capitale, pari al 45,89% dei diritti di voto. L'operazione sarà approvata solo con l'appoggio dei due terzi dei presenti.Stamane si è tenuto anche il Consiglio di Amministrazione del Biscione, che ha deliberato all'unanimità di consentire al'accesso ai lavori assembleari e di opporsi alla richiesta didi esercitare i diritti di voto, e le connesse facoltà, inerenti alla Partecipazione Simon; conseguentemente, non consentire a Simon l'accesso ai lavori assembleari Immediata la risposta delAprendo i lavori il presidente di Mediaset,, ha dichiarato che l'aver consentito a Vivendi di partecipare e votare all'assemblea odierna di Mediaset con il suo 9,9% "è una decisione che non condividiamo ma alla quale ottemperiamo"."A nostro giudizio ne' Vivendi ne' Simon possono partecipare ma prendiamo atto che il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Vivendi", ha aggiunto.In rialzo il titolo del Biscione sulla borsa di Milano con un +1,94% mentre a Parigi Vivendi viaggia poco sopra la parità.