Bertolotti, Cda convocherà assemblea per la revoca da EGM – Segmento Professionale

(Teleborsa) - Il Cda di Bertolotti
- società specializzata nella realizzazione di sistemi avanzati per il material handling e la manutenzione ferroviaria - ha deliberato di procedere alla convocazione dell’assemblea
ordinaria degli azionisti in merito alla proposta di revoca dell’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale
.
Tra le motivazioni della revoca, si legge in una nota della società, il fatto che la "permanenza su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale non è più ritenuta coerente con la strategia di crescita
della Società", inoltre la revoca "permetterebbe di ottenere una maggiore flessibilità gestionale
, favorendo una più efficace allocazione delle risorse a supporto delle attività tecniche e commerciali".
Si prevede che l’assemblea venga convocata entro la fine del mese di gennaio 2026
, in una data che sarà successivamente definita dal Consiglio.
Il Delisting, segnala Bertolotti, è subordinato all’approvazione della proposta da parte dell’Assemblea degli Azionisti che dovrà avvenire da parte di non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in Assemblea
.
Ad oggi la compagine sociale è composta da Barneschi Holding S.r.l al 97,98% e Mercato al 2,02%.
Si prevede che il Delisting possa decorrere dal 2 febbraio 2026
, sul presupposto che siano trascorsi almeno cinque giorni di mercato aperto dal momento in cui (i) sia stata ottenuta l’approvazione da parte dell’Assemblea con la percentuale richiesta, e (ii) Borsa Italiana abbia disposto la Revoca delle azioni con apposito avviso.
Successivamente al Delisting, le azioni emesse da Bertolotti non saranno negoziate su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione italiano o europeo.