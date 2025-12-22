Bertolotti, Cda convocherà assemblea per la revoca da EGM – Segmento Professionale

Bertolotti

(Teleborsa) - Il Cda di- società specializzata nella realizzazione di sistemi avanzati per il material handling e la manutenzione ferroviaria - ha deliberato di procedere allaordinaria degli azionisti in merito alla proposta diTra le motivazioni della revoca, si legge in una nota della società, il fatto che la "permanenza su Euronext Growth Milan - Segmento Professionaledella Società", inoltre la revoca "permetterebbe di ottenere una, favorendo una più efficace allocazione delle risorse a supporto delle attività tecniche e commerciali".Si prevede che l’assemblea venga convocata, in una data che sarà successivamente definita dal Consiglio.Il Delisting, segnala Bertolotti, è subordinato all’approvazione della proposta da parte dell’Assemblea degli Azionisti che dovrà avvenire da parte diAd oggi la compagine sociale è composta da Barneschi Holding S.r.l al 97,98% e Mercato al 2,02%.Si prevede che il Delisting possa, sul presupposto che siano trascorsi almeno cinque giorni di mercato aperto dal momento in cui (i) sia stata ottenuta l’approvazione da parte dell’Assemblea con la percentuale richiesta, e (ii) Borsa Italiana abbia disposto la Revoca delle azioni con apposito avviso.Successivamente al Delisting, le azioni emesse da Bertolotti non saranno negoziate su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione italiano o europeo.