Giglio Group entra nel mondo del design grazie accordo Kartell

Giglio Group

(Teleborsa) - Una nuova dimensione per. La società che si occupa del retail online ha siglato un importante accordo con uno dei più famosi brand italiani nel mondo,, azienda di design simbolo della progettualità Made in Italy.Il mandato si inserisce in un quadro di crescita costante che sta portando Giglio Group alla leadership nel settore della distribuzione on line del Made in Italy, sono infatti già più di 70 i marchi italiani che hanno stretto accordi con il Gruppo.Secondo i dati diffusi da #truenumbers ad aprile, il fatturato complessivo del comparto design italiano raggiunge i 41,5 miliardi.