L'indice delle società High Tech italiane si muove in territorio positivo (+3,63%), giornata euforica per STMicroelectronics

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

Stmicroelectronics

media capitalizzazione

Reply

bassa capitalizzazione

Eems

It Way

Txt E-Solutions

(Teleborsa) - Forte rialzo per il, come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente dell'Ilha aperto a quota 62.542,9, in aumento di 2.242,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', stessa scadenza, viaggia a 544, dopo aver esordito a quota 537.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 4,35% sui valori precedenti.Tra i titoli adel comparto tecnologia, avanza di poco, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,56%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,23%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,13%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,10%.