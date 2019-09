L'Europa resta al palo

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

automotive

tecnologia

beni per la casa

vendite al dettaglio

chimico

utility

Moncler

Atlantia

Exor

Ferrari

Terna

Enel

Nexi

Diasorin

Sesa

Italmobiliare

Aeroporto di Bologna

Danieli

Ascopiave

SOL

Banca MPS

MARR

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia, in attesa delle statistiche sul mercato del lavoro USA.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08%. L'è in calo (-0,82%) e si attesta su 1.506,3 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 55,39 dollari per barile, in netto calo dell'1,62%.Invariato lo, che si posiziona a +151 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,91%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,38%, resta vicino alla parità(-0,1%), e piatta, che tiene la parità.; sulla stessa linea, giornata cauta per il, che rimane a 23.818 punti. Poco sotto la parità il(-0,43%); pressoché invariato il(-0,12%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+0,86%),(+0,84%) e(+0,73%).Nel listino, i settori(-1,43%),(-1,42%) e(-1,32%) sono tra i più venduti.di Piazza Affari, denaro su, che registra un rialzo dell'1,70%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,36%.Buona performance per, che cresce dell'1,16%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,06%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,83%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,32%.scende dell'1,30%.Calo deciso per, che segna un -1,21%.Tra i(+3,17%),(+1,71%),(+1,65%) e(+0,93%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,31%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,70%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,67%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,59%.