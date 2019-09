Mercati positivi, Milano resta alla finestra

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori della vigilia. Cauta la borsa di Wall Street, dove losegna un +0,18%.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,104. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.520,4 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 55,76 dollari per barile, con un calo dello 0,96%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +151 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,87%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,54%, senza slancio, che negozia con un +0,15%, eè stabile, riportando un moderato +0,19%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 21.947 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 23.835 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,19%); leggermente positivo il(+0,28%).In luce sul listino milanese i comparti(+0,88%),(+0,69%) e(+0,67%).Nel listino, i settori(-1,59%),(-0,89%) e(-0,77%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo(+1,40%),(+1,16%),(+0,98%) e(+0,91%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,52%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,26%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,99%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,89%.Tra i(+2,27%),(+2,25%),(+1,65%) e(+1,50%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,48%.In apnea, che arretra del 2,19%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,14%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,10%.