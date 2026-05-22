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Chiusura positiva per i listini europei: a Milano spicca ancora Avio, bene anche Stm e Stellantis

Commento, Finanza, Spread
Chiusura positiva per i listini europei: a Milano spicca ancora Avio, bene anche Stm e Stellantis
(Teleborsa) - In territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista segna la seduta Piazza Affari. Intanto a Wall Street l'S&amp;P-500 segna un aumento dello 0,62%.

I listini europei sfruttano il sentiment positivo sui negoziati in Medio Oriente, orientato dalle notizie sul prosieguo dei negoziati USA-Iran e dalle indiscrezioni anglosassoni su una bozza di accordo, nonostante il nodo dell'uranio arricchito resti irrisolto.

A Piazza Affari ancora in evidenza Avio che ha archiviato una settimana straordinaria (+20,6%) dopo il lancio con successo del satellite scientifico SMILE per ESA e l'Accademia Cinese delle Scienze con un vettore Vega-C dalla Guyana Francese. Bene anche STMicroelectronics (+5%) e Stellantis (+3,2%), quest'ultima rimbalzata sulla scia del piano FaSTLAne 2030 presentato ieri dal CEO Filosa.

Nel frattempo, la presidente BCE Lagarde ha esortato i ministri delle finanze a contenere le misure di sostegno energetico per evitare rialzi dei tassi.

L'Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,16. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,56%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,66%.

Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +72 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,76%.

Tra i listini europei ben impostata Francoforte, che mostra un incremento dell'1,15%, composta Londra, che cresce di un modesto +0,22%, e performance modesta per Parigi, che mostra un moderato rialzo dello 0,37%.

Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,70%; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 52.147 punti.

Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap (+1,1%); con analoga direzione, in rialzo il FTSE Italia Star (+0,95%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Avio (+5,84%), STMicroelectronics (+5,17%), Stellantis (+3,19%) e Unicredit (+2,02%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Amplifon, che ha archiviato la seduta a -2,36%.

Soffre Saipem, che evidenzia una perdita del 2,13%.

Preda dei venditori ENI, con un decremento del 2,08%.

Sottotono Nexi che mostra una limatura dell'1,46%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Technoprobe (+6,81%), Brembo (+4,62%), Carel Industries (+4,36%) e Danieli (+3,27%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Alerion Clean Power, che ha chiuso a -10,64%.

Seduta negativa per D'Amico, che scende del 3,82%.

Si concentrano le vendite su Revo Insurance, che soffre un calo del 2,43%.

Vendite su Anima Holding, che registra un ribasso dell'1,68%.
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