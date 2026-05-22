Chiusura positiva per i listini europei: a Milano spicca ancora Avio, bene anche Stm e Stellantis

(Teleborsa) - In territorio positivo i principali mercati di Eurolandia
. Sulla stessa scia rialzista segna la seduta Piazza Affari. Intanto a Wall Street l'S&P-500
segna un aumento dello 0,62%.
I listini europei sfruttano il sentiment positivo sui negoziati in Medio Oriente, orientato dalle notizie sul prosieguo dei negoziati USA-Iran e dalle indiscrezioni anglosassoni su una bozza di accordo, nonostante il nodo dell'uranio arricchito resti irrisolto.
A Piazza Affari ancora in evidenza Avio che ha archiviato una settimana straordinaria (+20,6%) dopo il lancio con successo del satellite scientifico SMILE per ESA e l'Accademia Cinese delle Scienze con un vettore Vega-C dalla Guyana Francese. Bene anche STMicroelectronics (+5%) e Stellantis (+3,2%), quest'ultima rimbalzata sulla scia del piano FaSTLAne 2030 presentato ieri dal CEO Filosa.
Nel frattempo, la presidente BCE Lagarde ha esortato
i ministri delle finanze a contenere le misure di sostegno energetico per evitare rialzi dei tassi.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,16. Sessione debole per l'oro
, che scambia con un calo dello 0,56%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,66%.
Lieve miglioramento dello spread
, che scende fino a +72 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,76%. Tra i listini europei
ben impostata Francoforte
, che mostra un incremento dell'1,15%, composta Londra
, che cresce di un modesto +0,22%, e performance modesta per Parigi
, che mostra un moderato rialzo dello 0,37%.
Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB
un rialzo dello 0,70%; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 52.147 punti.
Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap
(+1,1%); con analoga direzione, in rialzo il FTSE Italia Star
(+0,95%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Avio
(+5,84%), STMicroelectronics
(+5,17%), Stellantis
(+3,19%) e Unicredit
(+2,02%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Amplifon
, che ha archiviato la seduta a -2,36%.
Soffre Saipem
, che evidenzia una perdita del 2,13%.
Preda dei venditori ENI
, con un decremento del 2,08%.
Sottotono Nexi
che mostra una limatura dell'1,46%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Technoprobe
(+6,81%), Brembo
(+4,62%), Carel Industries
(+4,36%) e Danieli
(+3,27%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Alerion Clean Power
, che ha chiuso a -10,64%.
Seduta negativa per D'Amico
, che scende del 3,82%.
Si concentrano le vendite su Revo Insurance
, che soffre un calo del 2,43%.
Vendite su Anima Holding
, che registra un ribasso dell'1,68%.