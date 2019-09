Borse asiatiche positive. Cauta Tokyo

(Teleborsa) - Si muovono in rialzo le principali borse asiatiche, in avvio di settimana, dopo il finale positivo di Wall Street nella seduta di venerdì, mentreha prevalso la cautela conche è salito dello 0,52% a 21.309,83 punti, mentre il Topix si è portato a 1.005,13 punti (+0,76%). Segno più anche per Seoul (+0,54%) e Taiwan (+0,09%).In verde anche le: Shanghai avanza dello 0,39% e Shenzhen dell'1,04%. Debole Hong Kong che lima lo 0,12%.Tra le altre piazze che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Singapore guadagna lo 0,15%, Bangkok lo 0,22% e Jakarta lo 0,21%. Chiusa la borsa di Kuala Lumpur.Altrove, in rialzo Mumbay (+0,50%) e Sydney (+0,09%).