Eni guarda con interesse alle attività norvegesi di Exxon

Eni

Exxon Mobil

Eni

Exxon Mobil

(Teleborsa) - La Norvegia finisce nelle mire di. La compagnia di San Donato milanese, infatti, avrebbe messo gli occhi sugli asset norvegesi di. Il colosso energetico americano sarebbe in trattative esclusive con, controllata di Eni e maggiore compagnia straniera nel Paese scandinavo, per disinvestire gli asset upstream nel Paese."Confermo che siamo in esclusiva - ha dichiarato, Presidente di Eni, a margine del Workshop Ambrosetti di Cernobbio - . Ci sono trattative in corso e se andassero a buon fine sarebbe una buona notizia per noi".mentreal Nyse mostra un progresso frazionale dello 0,39%.