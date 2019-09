Mercati cauti. Milano si allinea

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

Costruzioni

materie prime

vendite al dettaglio

sanitario

alimentare

utility

Pirelli

BPER

UBI Banca

Tenaris

Recordati

Amplifon

Hera

Italgas

Carel Industries

FILA

Banca Popolare di Sondrio

Ivs Group

Acea

IREN

Ascopiave

Falck Renewables

(Teleborsa) -, in attesa di conoscere le decisioni di politica monetaria della BCE (il 12 settembre) e della Fed (il 18 settembre) . Intanto in Italia, il nuovo Governo Conte ha ottenuto la fiducia alla Camera Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,28%. In calo dell', che scende a 1.501,4 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,49%.Balza in alto lo, posizionandosi a +155 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,96%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,28%, piccola perdita per, che scambia con un -0,64%, tentenna, che cede lo 0,27%.; lieve aumento per il, che si porta a 23.894 punti. In moderato rialzo il(+0,68%), come il FTSE Italia Star (0,6%).(+3,63%),(+2,94%) e(+2,54%) in buona luce sul listino milanese.In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-3,31%),(-1,94%) e(-1,30%).Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 4,29%.Exploit di, che mostra un rialzo del 3,38%.Su di giri(+3,2%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,95%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,35%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,95%.Sensibili perdite per, in calo del 2,92%.In apnea, che arretra del 2,19%.Al Top tra le azioni italiane a(+13,25%),(+5,79%),(+5,45%) e(+4,85%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,96%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,82%.scende dell'1,97%.Calo deciso per, che segna un -1,86%.