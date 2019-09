Senza direzione Milano e gli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Gli investitori guardano alla, in agenda giovedì prossimo 12 settembre e, attendono sviluppi dalletra Pechino e Washington. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, nel giorno della fiducia alla Camera del nuovo governo Sul mercato Forex, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,74%), raggiunge 56,94 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +154 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,93%.composta, che cresce di un modesto +0,34%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,59%.passa di mano sulla parità., riportando una variazione pari a +0,17% sulRisultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,68%),(+1,30%) e(+1,13%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-2,33%),(-1,61%) e(-0,53%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,27%),(+1,64%),(+1,47%) e(+1,26%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,70% dopo il taglio del giudizio per mano di Goldman Sachs Tonfo di, che mostra una caduta del 2,15%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,85%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,43%.Tra i(+3,51%),(+3,16%),(+2,94%) e(+2,29%). Giù, che prosegue le contrattazioni a -3,15%. Lettera su, che registra un importante calo del 2,82%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,55%.