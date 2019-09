Governo, Cna: bene l’apertura al confronto con le parti sociali

(Teleborsa) - Lae la volontà di migliorare il patto di stabilità. "Gli indirizzi programmatici illustrati in Parlamento dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte - afferma la Cna in una nota - delineano l’avvio di una impegnativa e ambiziosaintervenendo già con la prossima manovra per ridurre il cuneo fiscale. Attendiamo di conoscere le misure concrete che dovranno garantire l’equilibrio tra risanamento dei conti pubblici e sostegno a politiche espansive a partire dal calo della tassazione su famiglie e piccole imprese"."È indispensabile - sottolinea -per colmare il drammatico divario territoriale tra Nord e Sud e assicurare una dotazione infrastrutturale adeguata a un grande Paese industriale.Cna "condivide l’affermazione sulla piena partecipazione dell’Italia alla casa comune europea e sulla necessità di migliorare il Patto di stabilità e crescita per sostenere gli investimenti e scongiurare effetti pro-ciclici nell’ambito di una riforma della governance europea finalizzata a rafforzare la coesione interna e la competitività"., avverte la Cna, "è checon una particolare attenzione verso il mondo dell’artigianato e delle piccole imprese che rappresentano l’architrave del sistema economico del Paese. È urgente intervenire sulla semplificazione burocratica, sulla modernizzazione della pubblica amministrazione e sull’accesso al credito"."Da valutare positivamente - sottolinea la Cna - la volontà espressa dal presidente del Consiglio di un costante confronto con le parti sociali e la determinazione a realizzare finalmente una legge sulla rappresentanza". Infine, Cna "attraverso il rafforzamento dello strumento della contrattazione collettiva".