Sciuker Frames

(Teleborsa) -(SCK) ha concluso un nuovo accordo con la società "Abitare In" per la fornitura di infissi ecosostenibili in legno alluminio per la realizzazione del nuovo complesso residenziale Milano City Village in via Tacito.va a confermare il posizionamento dell’azienda nel segmento delle nuove costruzioni sensibili al design Made in Italy ed alla sostenibilità.