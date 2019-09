Energia, ENEA preoccupata per blocco servizi previsti da intesa con GSE

(Teleborsa) - Il congelamento dell’accordo fra ENEA e GSE a seguito delle problematiche interne al Gestore dei servizi energetici sta bloccando i servizi previsti sul fronte dell’efficienza energetica e della sostenibilità e "non consente di dare seguito alle richieste dei territori, delle amministrazioni decentrate e dei cittadini". È quanto rilevache, anche in veste di Agenzia nazionale per l’efficienza energetica, ha compiti specifici su queste tematiche anche in relazione agli strumenti incentivanti previsti per legge.ENEA ricorda che le fa seguito ad iniziative analoghe con altri soggetti per la promozione e la diffusione dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. All'Agenzia "non risultano rilievi rispetto ad un’intesa portata avanti nella massima correttezza e trasparenza e che al momento attuale non prevede alcun costo né spese aggiuntive per i soggetti coinvolti".L’accordo prevede infatti che eventuali future iniziative possano essere adottate solo a valle di specifici atti aggiuntivi che, ad oggi, non sono in programma. ENEA ritiene quindi che si tratti di una "questione inconsistente che: gli sportelli-efficienza sul territorio riguardano infatti sia l’efficienza energetica negli immobili pubblici e privati, sia attività rivolte direttamente ai cittadini.