Castelli: visione Green in prossime politiche bilancio, stimolo economia

(Teleborsa) - "Ledi questo Governo non prescinderanno da una visione "green" e devono rappresentare il principale strumento di stimolo dell'economia". Così, in un post su Facebook."E' per questo - prosegue l'ex viceministro - che abbiamo lavorato ad un piano che favorisce ile tiene in considerazione la necessità, ormai non più rinviabile, di affrontare l'. In questa direzione va vista l'idea di scomputare dal calcolo del deficit tutti quegli investimenti utili per una riconversione "green". Vogliamo avviare finalmente un percorso di transizione che ci porti ad un sistema con al centro le energie rinnovabili, l'"."Con l'introduzione della "" - secondo Castelli - il tema ambientale potrà essere affrontato a livello europeo, incoraggiando la sostenibilità e favorendo politiche espansive. In questa ottica concordo con Mario Draghi, Presidente della BCE, quando dice che è il momento di far ripartire gli investimenti stimolando le politiche di bilancio".