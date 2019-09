Esprinet vola dopo la semestrale

Esprinet

(Teleborsa) -brinda ai conti dei primi sei mesi dell'anno. Il Gruppo attivo nella distribuzione "business-to-business" di tecnologia ha chiuso il periodo con(€ 179,3 milioni) rispetto a € 1.538,2 milioni realizzati nel primo semestre 2018.(€ 1,4 milioni) rispetto al primo semestre 2018. Nel solo secondo trimestre 2019 l’Utile netto consolidato si è attestato a € 4,7 milioni contro € 2,8 milioni del corrispondente periodo del 2018 in aumento del +67%.L’Utile netto per azione ordinaria al 30 giugno 2019, pari a € 0,14, evidenzia una variazione del +17% rispetto al valore del primo semestre 2018 (€ 0,12). Nel secondo trimestre l’utile netto per azione ordinaria è pari a € 0,09 rispetto a € 0,05 del corrispondente trimestre 2018 (+80%).(vs Posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2018 positiva per € 241,0 milioni e vs Posizione finanziaria netta negativa per € 24,6 milioni al 30 giugno 2018).