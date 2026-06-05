OSAI rimanda CdA per approvazione della semestrale al 30 giugno 2025

(Teleborsa) - OSAI Automation System , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di macchine per l'automazione e il testing su semiconduttori, ha reso noto che la riunione consiliare per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025 è stata posticipata a data da definirsi. Il rinvio è necessario al fine di consentire al nuovo team di lavoro della medesima società di revisione legale (BDO Audit Services) di completare le proprie attività di verifica.



Restano invariate le date del: 26 giugno 2026, per la riunione del Consiglio di Amministrazione ai fini dell'approvazione del progetto di bilancio della società ed il bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio al 31 dicembre 2025; 27 luglio 2026 in prima convocazione, e 28 luglio 2026, per la eventuale seconda convocazione, dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio della società al 31 dicembre 2025 e la presentazione del bilancio consolidato della società al 31 dicembre 2025; del 29 settembre 2026, per la riunione del Consiglio di Amministrazione ai fini dell'approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata della società al 30 giugno 2026, volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata.

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