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Esprinet, TP ICAP Midcap alza target price dopo primo trimestre solido

Finanza, Consensus
Esprinet, TP ICAP Midcap alza target price dopo primo trimestre solido
(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato a 8,5 euro per azione (dai precedenti 7,1 euro) il target price su Esprinet, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 12%.

Gli analisti scrivono che il primo trimestre 2026 conferma che il momentum operativo è saldamente ben posizionato. V-Valley e Zeliatech stanno accelerando, i costi sono sotto controllo e la guidance annunciata convalida la tesi di re-rating progressivo.

"Due elementi potrebbero indurci a rivedere progressivamente al rialzo questa valutazione: da un lato, la traiettoria del margine di V-Valley oltre il 4,4% (spingendo il nostro EBITDA verso i 77 milioni di euro), e dall'altro, il miglioramento del CCC verso l'obiettivo del management di 20-21 giorni - si legge nella ricerca - Considerando che le nostre stime rimangono prudenti a 26 giorni, qualsiasi miglioramento libererebbe circa 25-30 milioni di euro di liquidità strutturale aggiuntiva (upside del nostro FCF)".
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